، مشروع البحر الأحمر: إنجاز أول كيلومتر من شبكة طرقه البالغ طولها 80 كم ،

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قالت شركة البحر الأحمر اليوم إنها أنجزت أول كيلومتر من شبكة طرق وجهة مشروع البحر الأحمر والتي يبلغ إجمالي طولها 80 كم.
وأوضحت من خلال فيديو نشرته الشركة عبر حسابها في "تويتر" أن العمل قد بدأ في موقع المشروع مع الشريك "بنية" حيث تم ربط مدخل الموقع الرئيس بالمنطقة المركزية والتي تضم المشتل الزراعي ومدينة الموظفين ومكاتب التشغيل. كما تم إنهاء أعمال الحفر وتسوية الأرض وإجراء اختبارات التشغيل للتأكد من جاهزية الطريق.
ومشروع البحر الأحمر هو وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيتجاوز التوقعات من خلال صناعة تجارب سياحية فاخرة تخلد في الذاكرة.
كما سيشجع المشروع زوّاره على استكشاف عجائب البحر الأحمر والتعرُّف عن قرب على التراث الثقافي والحضاري الغني لهذه المنطقة المتميزة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.
ويُعد مشروع البحر الأحمر، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكراً، إضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم. شركة البحر الأحمر مشروع البحر الأحمر
مشروع البحر الأحمر: إنجاز أول كيلومتر من شبكة طرقه البالغ طولها 80 كمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-22
قالت شركة البحر الأحمر اليوم إنها أنجزت أول كيلومتر من شبكة طرق وجهة مشروع البحر الأحمر والتي يبلغ إجمالي طولها 80 كم.
وأوضحت من خلال فيديو نشرته الشركة عبر حسابها في "تويتر" أن العمل قد بدأ في موقع المشروع مع الشريك "بنية" حيث تم ربط مدخل الموقع الرئيس بالمنطقة المركزية والتي تضم المشتل الزراعي ومدينة الموظفين ومكاتب التشغيل. كما تم إنهاء أعمال الحفر وتسوية الأرض وإجراء اختبارات التشغيل للتأكد من جاهزية الطريق.
ومشروع البحر الأحمر هو وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيتجاوز التوقعات من خلال صناعة تجارب سياحية فاخرة تخلد في الذاكرة.
كما سيشجع المشروع زوّاره على استكشاف عجائب البحر الأحمر والتعرُّف عن قرب على التراث الثقافي والحضاري الغني لهذه المنطقة المتميزة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.
ويُعد مشروع البحر الأحمر، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكراً، إضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
03:20 PM
ربط المدخل الرئيس بالمنطقة المركزية التي تضم المشتل الزراعي ومدينة الموظفين
قالت شركة البحر الأحمر اليوم إنها أنجزت أول كيلومتر من شبكة طرق وجهة مشروع البحر الأحمر والتي يبلغ إجمالي طولها 80 كم.
وأوضحت من خلال فيديو نشرته الشركة عبر حسابها في "تويتر" أن العمل قد بدأ في موقع المشروع مع الشريك "بنية" حيث تم ربط مدخل الموقع الرئيس بالمنطقة المركزية والتي تضم المشتل الزراعي ومدينة الموظفين ومكاتب التشغيل. كما تم إنهاء أعمال الحفر وتسوية الأرض وإجراء اختبارات التشغيل للتأكد من جاهزية الطريق.
ومشروع البحر الأحمر هو وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيتجاوز التوقعات من خلال صناعة تجارب سياحية فاخرة تخلد في الذاكرة.
كما سيشجع المشروع زوّاره على استكشاف عجائب البحر الأحمر والتعرُّف عن قرب على التراث الثقافي والحضاري الغني لهذه المنطقة المتميزة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.
ويُعد مشروع البحر الأحمر، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكراً، إضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.
، مشروع البحر الأحمر: إنجاز أول كيلومتر من شبكة طرقه البالغ طولها 80 كم ،
المصدر : الخليج 365
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