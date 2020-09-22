شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث العلاقات مع وزير خارجية الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية الفلبين تيودورول لوكسين. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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