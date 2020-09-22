شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى برقيتي تهنئة من ملك البحرين وسلطان عُمان والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وأعرب جلالته عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

Advertisements

وأشاد جلالته بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على مر الزمان.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب جلالته عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.