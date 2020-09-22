شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك عبد العزيز» ينظّم ملتقى «حوارات المملكة» عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

- 3 جلسات لتعزيز الهوية وإبراز مراحل التأسيس والنهضة

ينظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عن بُعد، مساء اليوم لقاء حوارات المملكة الثاني تحت عنوان: "تسعون عاما من التلاحم الوطني"، بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والعلماء والمختصين والمهتمين بالشأن الفكري والثقافي، وذلك عبر الرابط https://zoom.us/j/98425973483

وتتناول الجلسة الافتتاحية التي يشارك فيها كل من معالي الشيخ الدكتور/ صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي السفير/ عبد الله المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، وسعادة الدكتور عبد الله الفوزان الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ويديرها الدكتور / عبيد العبدلي ، أكاديمي ومهتم بالشأن العام ، المقاصد الشرعية للانتماء الوطني، وضرورة وحدة الصف، وجهود المملكة من منظور دولي ، وتعزيز منظومة القيم لترسيخ الانتماء الوطني. فيما تسلط الجلسة الثانية التي ستكون تحت عنوان "بناء وتأسيس"، ويشارك فيها كل من سعادة الدكتور/محمد العبد اللطيف اكاديمي وباحث في التاريخ وسعادة الدكتورة/ فاطمة بنت حسين القحطاني اكاديمية وباحثة في التاريخ ويديرها الدكتور / عبيد العبدلي ، الضوء على الملامح التاريخية للدولة السعودية الأولى والثانية، ومراحل البناء والتأسيس والنهضة التي شهدتها الدولة السعودية الثالثة على يد المؤسس، طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه رحمهم الله وصولا للعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.