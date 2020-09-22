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قررت اللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 والمقامة منافساتها هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة، إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الهلال، المقرر اليوم الثلاثاء، للحديث عن مباراة شباب الأهلي دبي والهلال في الجولة 6 من - دور المجموعات - وذلك بسبب جائحة كورونا.
ويأتي قرار إلغاء المنظمين بإلغاء المؤتمر لمدرب الهلال، بسبب خضوع عناصر الفريق الأزرق للفحص الطبي، بعد الاشتباه في ظهور إصابات جديدة بين عناصر الفريق .
دوري أبطال آسيا لكرة القدم فيروس كورونا الجديد
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 02:57 PM
اشتباه ظهور إصابات جديدة بين عناصر الأزرقخوفًا من "كورونا".. اللجنة المنظمة لدوري الأبطال تلغي مؤتمر مدرب الهلال
قررت اللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 والمقامة منافساتها هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة، إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الهلال، المقرر اليوم الثلاثاء، للحديث عن مباراة شباب الأهلي دبي والهلال في الجولة 6 من - دور المجموعات - وذلك بسبب جائحة كورونا.
ويأتي قرار إلغاء المنظمين بإلغاء المؤتمر لمدرب الهلال، بسبب خضوع عناصر الفريق الأزرق للفحص الطبي، بعد الاشتباه في ظهور إصابات جديدة بين عناصر الفريق .
، خوفًا من "كورونا".. اللجنة المنظمة لدوري الأبطال تلغي مؤتمر مدرب الهلال ،
المصدر : الخليج 365
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