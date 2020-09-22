، "القناوي" يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني: مسيرة من العطاء والنمو والازدهار ،

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي الوطن بالذكرى التسعين لتأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه- رافعاَ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله، بذكرى اليوم الوطني التسعين.

ونوه القناوي في الوقت ذاته بما تشهده المملكة من نمو وازدهار وتطور على كافة الأصعدة والمجالات التي تحققها القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله بالرغم من حساسية الظروف الراهنة جراء تفشي جائحة كوفيد – 19 العالمية.

وأكد أن أبناء وبنات الوطن يفاخرون ويستذكرون من خلال هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا ملاحم البطولة والتوحيد التي قادها المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه، مبيناً أن أبناء الوطن يربطون ماضيهم التليد بحاضرهم المجيد ورؤيتهم المستقبلية الطموحة من خلال هذه الملاحم الوطنية الخالدة، متطلعين بفخر واعتزاز إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تأتي إيذاناً بمرحلة جديدة من التطوير والنهضة والعمل الجاد المتميز لاستشراف المستقبل ومضاهاة الدول المتقدمة.

ورفع الدكتور القناوي عظيم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لدعمهم اللامحدود للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، والتي يتواصل العمل فيها على أن تكون منشآت رائدة في مجال الرعاية الصحية والأكاديمية والبحثية، وتحظى بنظام معترف به عالمياً يضم خدمات إكلينيكية متميزة وبرامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة وأبحاثاً علمية متطورة تدفع بعجلة الاقتصاد المعرفي وترتقي بمخرجات العلوم الصحية والبحثية.رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي