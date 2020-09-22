، رئيس "خيركم": اليوم الوطني.. نجاحات تتخطى الأزمات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم التهنئة بهذه المناسبة للمقام السامي والشعب الكريم

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية "خيركم" بمحافظة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وجميع أبناء الشعب الكريم بمناسبة اليوم الوطني.

وقال "حنفي": ذكرى اليوم الوطني الـ 90 تأتي ووطننا بل والعالم أجمع يمر بمرحلة صعبة "جائحة كورونا" التي كان لحكومتنا دور كبير في الحد من انتشارها، والتقليل من آثارها السلبية، بل استطعنا من خلالها رؤية جهود أولئك المخلصين الذين كانوا على العهد والوعد وقدموا أرواحهم وأوقاتهم لحماية أبناء هذا الشعب الأصيل من خطر "كوفيد 19"، خصوصًا رجال الأمن والصحة وذلك غير مستغرب من أبناء وبنات وطننا الغالي الذين يبرز دورهم الحقيقي في المحن والأزمات ضاربين أروع الأمثلة في حب الوطن وخدمة الدين.

وأضاف: الدولة منذ عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تهتم بالقرآن وتعليمه فقد أنشأت الجامعات والمعاهد، وأولت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم؛ عناية ودعم ورعاية وباركت برامجها وفعالياتها والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن أخلاقاً وقيماً ووسطية واعتدالاً.

وأردف: اليوم الوطني هو يوم فخر لجمع شمل أبناء الوطن الواحد وتوحيد كلمتهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن جميعًا في العام الـ 90 من أعوام الوطن نرى بأمّ أعيننا عهداً زاخراً ومستقبلاً مشرقاً وإنجازات قلّ أن تجد لها نظيراً إلا في مصاف الدول المتقدمة.

وحثّ "حنفي" الجميع على تخليد هذه المناسبة العزيزةُ الغالية التي تتكررُ كُلَ عامٍ لِتُذَكِر بِما فعلَ الملكُ المؤسسُ ومن بعده أبناؤه لتوحيدِ هذا الكيان تحت رايةٍ واحدةٍ والمضي بهِ في طريقِ النموِ والتطورِ والبناء.

وجدّد الولاءِ والبيعةِ لقيادةِ هذا الوطن، والوقوف خلفَها ودعمِ كُلِ خُططِ التنميةِ وبرامجِ التطويرِ، وتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تمثل مرحلة جديدة من مراحل النمو والتقدم.جمعية خيركم جدة