22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 02:36 PM

قبل مواجهة الاستقلال في الجولة السادسة من دوري الأبطال

"فلادان": العناصر الشابة الركيزة الجديدة للأهلي.. سأمنحهم الفرصة

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السعودي فلادان ميلويفيتش، إنه يسعى لمنح عدد من اللاعبين البدلاء الفرصة للمشاركة في مواجهة الاستقلال بسبب إراحته لبعض العناصر الأساسية، مشيراً إلى أن الفريق يواجه العديد من التحديات ولا بد من أن يكون جميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاستقلال الإيراني، الأربعاء، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف فلادان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الاستقلال: "الأربعاء لدينا مباراة هامة أمام فريق الاستقلال الإيراني ودائمًا أتحدث للاعبين بعد نهاية أي مواجهة بأن المباراة المقبلة هي الأهم، لدينا بطاقات صفراء قبل مواجهة الغد وسوف أمنح عددًا من اللاعبين فرصة المشاركة، لكن التفكير الأساسي لي هو أن ندخل بقوة في أجواء المباراة وأن نلعب مباراة جيدة ونقدم عرضًا قويًا".

وتابع مدرب الأهلي: "أمامنا العديد من التحديات خلال الفترة الحالية، والآن لدينا مواجهات قوية وحاسمة في دوري أبطال آسيا، قبل استئناف الدوري السعودي، والفريق يضم العديد من اللاعبين الشباب المميزين في كافة مراكز اللعب وأمنح الفرصة دائمًا لكل اللاعبين لإظهار قدراتهم وإمكاناتهم".

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