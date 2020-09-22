شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الهيئة العامة للنقل خلال حملاتها لفحص المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في إطار حملاتها المستمرة على المراقبة على المركبات، نفذت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والمرور السعودي، حملة موسعة لفحص المركبات.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل بأن الحملة تهدف لفحص المركبات، ومدى إلتزام السائقين ومقدمي الخدمات بأحكام اللائحة المنظمة للنشاط والتأكد من جودة الخدمة المقدمة والإلتزام بقرار التوطين من قبل الموارد البشرية.

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ونشرت الهيئة صور توضح فحص رخص بعض سائقي المركبات، وسلامتها.