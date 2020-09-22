شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة : اليوم أول فصل الخريف وستنخفض الحرارة بشكل تدريجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أعلنت الجمعية الفلكية في جدة أن اليوم، الثلاثاء، هو بداية فصل الخريف، لافتة إلى أن الطقس سيتغير بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة.
وأكدت أن درجة الحرارة لن تنخفض بشكل مباشر، وإنما ستنخفض بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة.
وأضافت أن درجة الحرارة المنخفضة سيتم ملاحظتها في شهر نوفمبر، منوهاً بأن فصل الخريف يتسم بكثرة تقلباته الجوية.
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