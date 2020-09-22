شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يكشف مصير الدعم المقدم للزوج حال تسجيل الزوجة في "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف برنامج حساب المواطن مصير الدعم المقدم للزوج في حال قامت الزوجة بالتسجيل في منصة أبشر. كشف برنامج حساب المواطن مصير الدعم المقدم للزوج في حال قامت الزوجة بالتسجيل في منصة أبشر. وأكد البرنامج أن تسجيل الزوجة في منصة أبشر لن يؤثر على الدعم المقدم لزوجها. وأضاف البرنامج أن الدعم المقدم للزوج مستمر، ولن يتم إلغائه في حال قامت الزوجة بالتسجيل على المنصة.

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