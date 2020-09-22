شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. علم المملكة يرفرف داخل أكبر حوض أسماك في مطارات العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر علم المملكة، وهو يرفرف بيد غواصين من داخل أكبر حوض أسماك في مطارات العالم. ظهر علم المملكة، وهو يرفرف بيد غواصين من داخل أكبر حوض أسماك في مطارات العالم. وكشف مقطع فيديو، عن علم المملكة وهو يرفرف بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة، وذلك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

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