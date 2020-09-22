شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العنزي: دخول مدن بالمملكة لمرحلة الاندثار للفيروس يعني خروجها من قائمة العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف إستشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور صفوق العنزي، بأن المملكة في مرحلة إنحصار فيروس كورونا ، وقد وصلت لمرحلة الإندثار تقريبا، منذ شهر، وأن بعض المدن دخلت فعليا مرحلة الإندثار.

وتابع الطبيب بأن معني دخول بعض المدن مرحلة الإندثار، بأنها ستخرج من قائمة العدوى الفيروسية، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن الشخص المصاب لا يمكنه نقل العدوى.

وأكد العنزي على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي كانت السبب الرئيسي في انخفاض أعداد الإصابة اليومية بشكل عام في المملكة على مدى أكثر من شهر، مشيرًا إلى أن السعودية تعاملت مع جائحة الفيروس بخطوات استباقية استطاعت من خلالها محاصرة المرض.