شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سلمان مغرداً: نتطلع للوصول لسلام شامل في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تتطلع إلى أن يعم السلام جميع أرجاء العالم، ومنها اليمن.
وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن المملكة تسعى مع دعاة السلام والأشقاء في اليمن للوصول إلى سلام شامل ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض.
كما أكد ضرورة تكامل الجهود مع المبعوث الأممي لانجاح مقترحه الخاص بالاعلان المشترك لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي.
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