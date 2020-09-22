شاهد: حسين الجسمي يداعب جمهوره بأغنية بالبنط العريض

شارك الفنان الخليجي حسين الجسمي، صباح اليوم، جمهوره بصور جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وكتب حسين الجسمي على الصور قائلا: "ملكي بقي و انا ادري بيه"؛ وكان طرح حسين الجسمى أغنية "بالبنط العريض" التى حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وجدير بالذكر، أن أغنية "البنط العريض" من ألحان حسين الجسمى وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.

وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى. حسبما أورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الجميع خاصة الفنانات، إذ أصبحت تريند على مواقع الواصل الاجتماعي، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهم مندمجون مع أنغامها ويرقصون على الأغنية.