«الجوازات» توضح موقف التابع الذي تجاوز عمره 25 سنة

ردًا على تساؤل لمقيم..
أوضحت المديرية العامة للجوازات موقف التابع إذا تجاوز عمره الخامسة والعشرين، مشيرة إلى أن أمامه خيارين، إما نقل الخدمات أو منحه تأشيرة خروج نهائي.
وذكرت الجوازات –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «عندما يتجاوز التابع السن القانونية، يلزم نقل خدماته أو منحه تأشيرة خروج نهائي، حتى يتمكن رب الأسرة من تجديد هوية مقيم».
ووجّه أحد المقيمين استفسارًا قال فيه: «هل صحيح أنه يتم تجديد الإقامة للمقيمين فوق سن ٢٥ سنة؟».
في السياق ذاته، أوضحت الجوازات، أن « التعليمات تشترط نقل الخدمات لمن بلغ 25 عامًا».
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