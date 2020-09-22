«آل الشيخ» يوجه 47 إدارة تعليمية بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الجامعات والتدريب التقني وإدارات التعليم، بالمشاركة في اليوم الوطني الـ٩٠.

وأشارت وزارة التعليم، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن التوجيه جاء بهدف تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تعكس أهمية الاعتزاز بهذا اليوم العظيم، واستذكار نعم الأمن والاستقرار والتنمية التي شهدتها المملكة طوال العقود الماضية، وإبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته، وتنميته في شتى المجالات وفق رؤية المملكة 2030.

وتشارك وزارة التعليم، في تفعيل الاحتفالية باليوم الوطني عن بُعد، وحضورياً مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، من خلال 47 إدارة تعليم، مستثمرة منصة «مدرستي» ووسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية في تقديم الأنشطة والرسائل الإعلامية التي تعزز جوانب الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

كما سيتم إطلاق مسابقة اليوم الوطني 90 على مواقع الوزارة للطلاب والطالبات، للتعبير عن مشاعرهم تجاه وطنهم، كما تشارك الجامعات في العديد من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته.

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ويأتي الاحتفاء باليوم الوطني هذا العام، في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا؛ حيث حظيت وزارة التعليم بدعم قيادة المملكة، لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد، من خلال تمكين ستة ملايين طالب وطالبة من الدراسة في منصة «مدرستي»، وإتاحة 24 قناة تعليمية تبث الدروس وفق خطة دراسية، وأرشفتها في اليوتيوب، وتطبيقاً للروضة الافتراضية، وكل ذلك من أجل أن يواصل أبناء وبنات الوطن رحلتهم التعليمية، ويسهموا في التنمية المستدامة لوطنهم.

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