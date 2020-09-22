بدءًا من أول أكتوبر.. إيقاف التعاملات الورقية لهذه الخدمات

كشفت وزارة البيئة والمياه والرزاعة، عن أسماء الخدمات التسع التي سيتم التوقف عن إجراء تعاملاتها ورقيًا، بداية أكتوبر القادم.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن الخدمات التسع التي سيتم إيقافها ورقيًا وتحويلها إلكترونيًا عبر منصة «أنعام»، هي:

ـ استيراد قشات للأبقار والأغنام

ـ استيراد منتجات حيوانية.

ـ استيراد الأدوات البيطرية.

ـ استيراد مخلفات حيوانية.

ـ استيراد للأغراض العلمية والبحثية.

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ـ استيراد صقور وحباري.

ـ استيراد الخيل.

ـ استيراد النحل وملكات النحل.

ـ استيراد قشات للخيل.

وللتعرف على المزيد من المعلومات والتفاصيل، من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

وكانت الوزارة أعلنت اليوم الثلاثاء، إيقاف جميع التعاملات الورقية لـ9 خدمات، والعمل بها إلكترونيًا من خلال منصة «أنعام».

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