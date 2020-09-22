بـ9 جوائز لأفضل الأعمال التجارية.. السعودية تتفوق في حفل «ترانسفورم أووردس الشرق الأوسط»

حصدت هوية الهيئة السعودية للفضاء، أربع جوائز في حفل توزيع جوائز «ترانسفورم أووردس الشرق الأوسط» «Transform Awards MENA 2020»، والذي أقيم في دبي مؤخراً.

وجاءت الجوائز بعدما شاركت الشركة المصممة للشعار «Landor&Fitch»، بترشيح الهوية للمنافسة خلال الحفل الذي حصدت فيه الجائزة الذهبية عن فئة أفضل هوية بصرية في القطاع العام، وأيضاً الجائزة الذهبية عن فئة أفضل استخدام للهوية السمعية.

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ونالت هوية الهيئة، الجائزة الفضية عن فئة أفضل تطور للعلامة التجارية، قبل أن تتوج هذا الإنجاز بجائزة الثناء عن فئة أفضل استخدام للملكية المرئية.

ويعتبر برنامج «ترانسفورم» الوحيد الذي يمنح جوائز لأفضل الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جهتها، حصدت هوية وزارة الثقافة السعودية، جائزتين برونزيتين، عن فئة أفضل إبداع استراتيجي وفئة أفضل هوية بصرية في القطاع العام، بينما حصدت هوية الصندوق الصناعي، جائزة فضية، فيما اقتنصت هوية روح السعودية، جائزتين، إحداهما ذهبية عن أفضل علامة تجارية لمكان أو دولة، والجائزة الآخرى فضية.