قادة الإمارات يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد باليوم الوطني الـ90

عبر برقيات عدة..
هنَّأ قادة دولة الإمارات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باليوم الوطني الـ90 للمملكة.
حيث بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات «وام».
كما بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
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