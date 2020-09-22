إعادة هيكلة كلية الحرم المكي.. إنشاء 4 وحدات وتكليفات جديدة للإدارات

منها الإرشاد الأكاديمي والتقنية..

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بإعادة هيكلة إدارة كلية الحرم المكي الشريف، لتصبح الإدارة العامة لكلية الحرم المكي الشريف. وذكرت رئاسة الحرمين –عبر موقعها الالكتروني- أن الإدارة العامة لكلية الحرم المكي الشريف، يرتبط بها عدد من الإدارات، هي: 1- إدارة الشؤون الإدارية. 2- إدارة التطوير والجودة. 3- إدارة الشؤون التعليمية. 4- إدارة شؤون الطلاب. 5- إدارة الموهوبين. وشمل القرار إنشاء 4 وحدات جديدة هي: 1- وحدة المستجدين والخريجين وترتبط بإدارة شؤون الطلاب. 2- وحدة الإرشاد الأكاديمي وترتبط بإدارة شؤون الطلاب. 3- وحدة التقنية وترتبط بإدارة الشؤون التعليمية. 4- وحدة الإعلام والعلاقات وترتبط بإدارة الشؤون الإدارية. Advertisements وأضافت رئاسة شؤون الحرمين، أنه تم تكليف التالية أسماؤهم بإدارتها: 1 ـ الدكتور عوض بن عيضة الزهراني، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإضافة إلى عمله مساعد مدير عام الإدارة العامة لكلية الحرم المكي الشريف. 2 ـ الدكتور هاني بن منير السويهدي، مدير إدارة التطوير والجودة. 3 ـ الدكتور حسن بن حنش الزهراني، مدير إدارة الشؤون التعليمية. 4 ـ يحيى بن خالد القرشي، مدير إدارة شؤون الطلاب. 5 ـ محمد بن مطير البلادي، مدير إدارة الموهوبين. 6 ـ فيصل بن صالح العمري، مدير وحدة المستجدين والخريجين. 7 ـ أسامة بن مسلم الحازمي، مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي. 8 ـ أحمد بن يوسف القحطاني، مدير وحدة التقنية. 9 ـ وائل بن علي القرشي، مدير وحدة الإعلام والعلاقات. اقرأ أيضًا: بالصور.. السديس وقيادات «شؤون الحرمين» يشاركون في أعمال تطييب الكعبة الشريفة بالصور.. رئيس شؤون الحرمين يدشن برنامج تفعيل «الخطة الاستراتيجية»

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