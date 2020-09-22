تعرّف على هدايا «الري» للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ90

ضمن مبادرة شجرة لكل منزل..
أعلنت المؤسسة العامة للري، منح شتلات زراعية مجانًا للمواطنين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة.
وذكرت المؤسسة –عبر حسابها على تويتر- أن فرع المؤسسة العامة للري بمنطقة الرياض، يدعو المواطنين للحصول على شتلات زراعية مجانًا، وذلك ضمن مبادرة شجرة لكل منزل.
وأشارت مؤسسة الري، إلى أن توزيع الشتلات يبدأ من مساء غد الأربعاء 23 سبتمبر، ولمدة يومين، وذلك بمجمع العثيم مول بحي الربوة بوابة 2، وللتسجيل عبر الرابط.
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