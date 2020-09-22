السعودية اليوم / سمو أمير نجران يطلق منصة "أمن" للربط الإلكتروني بين الإمارة والشرطة



نجران 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، منصة "أمن"، للربط الإلكتروني بين إمارة المنطقة والشرطة، لاستعراض الوقوعات والحالات الأمنية بشكل مباشر، مع إمكانية البحث والاستعلام عنها، وما جرى اتخاذه من إجراءات بشأنها، ليكون بديلاً عن الرفع التقليدي للوقوعات والحالات، التي كانت ترفع ورقيًّا في السابق، وبصفة يومية أو دورية.

ونوّه سموه بالقفزات التطويرية التي تشهدها القطاعات الأمنية بالمملكة، بالتنسيق بين وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني التابع للهيئة

وقدّم مدير شرطة المنطقة، اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، شرحًا عن محتويات المنصة، وآلية العمل بها، وخصائصها المتاحة من حيث الإدخال والاستعراض والاطلاع والتتبع.

حضر اللقاء، وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن ضاوي العتيبي، ومدير مركز المعلومات الوطني بالمنطقة، الرائد عبدالهادي بن محمد بن قعوان.

// انتهى //

13:38ت م

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نجران 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، منصة "أمن"، للربط الإلكتروني بين إمارة المنطقة والشرطة، لاستعراض الوقوعات والحالات الأمنية بشكل مباشر، مع إمكانية البحث والاستعلام عنها، وما جرى اتخاذه من إجراءات بشأنها، ليكون بديلاً عن الرفع التقليدي للوقوعات والحالات، التي كانت ترفع ورقيًّا في السابق، وبصفة يومية أو دورية.ونوّه سموه بالقفزات التطويرية التي تشهدها القطاعات الأمنية بالمملكة، بالتنسيق بين وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية منصة "أمن" في تحقيق الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز الكفاءة والأداء ورفع فاعليته.وقدّم مدير شرطة المنطقة، اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، شرحًا عن محتويات المنصة، وآلية العمل بها، وخصائصها المتاحة من حيث الإدخال والاستعراض والاطلاع والتتبع.حضر اللقاء، وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن ضاوي العتيبي، ومدير مركز المعلومات الوطني بالمنطقة، الرائد عبدالهادي بن محمد بن قعوان.// انتهى //13:38ت م0109

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