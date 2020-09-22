السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تواصل جولاتها الرقابية والتصدي للظواهر السلبية



مكة المكرمة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

واصلت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية والتفتيشية للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية للمنشآت التجارية والقضاء على الظواهر السلبية .

وقامت بلدية العزيزية الفرعية بجولات رقابية على الباعة الجائلين؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية، وإزالة المباسط العشوائية المُخالفة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنَّ الجولات الرقابية أسفرت عن مصادرة 573 كيلوجراماً من الفواكه، مشيراً إلى تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإتلاف 437 كجم من المكسرات الفاسدة، بسبب تعرضها لأشعة الشمس وتقلبات الأجواء والغبار وافتقادها ضوابط النقل والحفظ والتخزين .

من جهتها أزالت بلدية الشوقية السيارات والهياكل التالفة ضمن نطاق البلدية الإشرافي، وذلك لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة الصناعية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، انَّه تم رفع السيارات والهياكل التالفة في منطقة الصناعية بحي الكعكية بعد إشعار مُلاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً من قبل اللجنة، مشيراً إلى إزالة 61 سيارة تالفة من قبل اللجنة المختصة.

وأكَّد الحربي على مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالبيئة والتصدي لجميع أشكال التشوه البصري ورفع مُخلفات السيارات الموجودة أولاً بأول، مهيباً بالمواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية وسرعة إزالة ما لديهم من سيارات تالفة ومتوقفة لفترة طويلة بالشوارع أو في المواقف العامة قبل الشروع في إزالتها كما قامت بلدية العمرة بجولاتها الرقابية على الباعة الجائلين؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية، وإزالة المباسط العشوائية المُخالفة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح أنَّ الجولات الرقابية أسفرت عن مصادرة 390 كيلوجراماً من الفواكه، مشيراً إلى تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكَّد رئيس البلدية بأن الجولات الرقابية مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية، التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة.

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12:56ت م

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