شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الثلاثاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الثلاثاء، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 200 ليرة لكل دولار، وسط تقلبات في أسواق المال العالمية في ظل ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كوفيد 19، وكذلك قرب انعقاد الانتخابات الأمريكية.



ويعاني لبنان من ارتفاع قياسي في فاتورة الدين العام، والتي بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 90 مليار دولار، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وسط قفزة في معدلات البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.

ويحتاج لبنان بشكل حاسم إلى استئناف محادثات معطلة مع صندوق النقد الدولي، حيث كان يطلب 10 مليارات دولار من الصندوق ولكن توقفت المفاوضات بعد رفض شعبي لخطة الإصلاح الحكومي، ثم وردت أنباء عن خفض فاتورة دعم الصندوق للنصف تقريبا.

وقال خبير مالي دولي، لأحد وسائل الإعلام اللبنانية، "إنّ لبنان يقترب من أن يُزال نهائياً من على الخريطة المالية".

وتابع: "إنّ الأزمة التي تضرب لبنان، سبقته، ولم يعد في مقدوره اللحاق بها، وأخشى من أنّه مقبل على فترات شديدة الصعوبة في المدى القريب المنظور".

وأوضح أن لبنان مع بدء أزمته والنقصان الحاد في العملات الصعبة، أصبح في حاجة إلى كميات كبيرة جداً من الدولار النقدي لكي يوقف تقدمه السريع نحو الانهيار.

وأضاف "لبنان، وحتى ولو تلقى بعض الدعم المالي من جهات عربية ودولية في هذه الفترة، فإنه بالحد الأدنى يحتاج إلى سنوات طويلة لكي يدخل في مرحلة البدء بانتظام وضعه الاقتصادي والمالي، وإن فُوّتت فرصة تلقي الدعم على لبنان، سيصبح الوضع أكثر تعقيداً، وربما يصل لما هو أخطر على اللبنانيين، وبلوغهم مرحلة الجوع".

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وتابع: «وهنا يجب أن ننتبه إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين ووفق الإحصاءات الدقيقة، باتوا حاليا تحت خط الفقر، وهذه الإحصاءات تشير إلى أن ما نسبته 55% من اللبنانيين تحت هذا الخط، ومع الأسف فإن هذه النسبة قد تتحرك صعودا خلال فترة وجيزة، أخشى أن أقول إنها لا تتجاوز بضعة أسابيع".

استهلت السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) تعاملات صباح الثلاثاء بارتفاع ملحوظ بسعر صرف الدولار ليتراوح ما بين 7800 - 7900 ليرة لبنانية لكل دولار، مقابل سعر يتراوح بين 7680 و7750 ليرة لبنانية لكل دولار عند إغلاق تعاملات أمس.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلثاء 22/9/2020 حصرا وبهامش متحرك بين 3850 حدا أدنى gللشراء و3900 حدا أقصى للبيع.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة هناك العديد من الشروط، منها رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.