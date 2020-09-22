شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء شعب جديدة بهيئة المهندسين والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس إدارة هيئة المهندسين على تسهيل إجراءات إنشاء شعب هندسية جديدة، بناء على المقترح المقدم من قبل الأمانة العامة للهيئة. يأتي ذلك وفق التحديثات التي طرأت على قواعد عمل الشعب الهندسية وأعمالها. وسيتم الإعلان عن الشعب الجديدة بعد اعتمادها.

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