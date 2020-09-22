2020-09-22

غداً.. بدء الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في ثلاث مدن

متابعات الخليج 365 - الدمام

تبدأ الإدارة العامة للمرور، غداً الأربعاء، الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة في ثلاث مدن.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: “يوم واحد على بداية الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة وذلك في (الدمام – الظهران – الخبر)”.

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يذكر أن الإدارة العامة للمرور أكدت في وقت سابق، على أهمية عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة؛ وذلك لتجنب وقوع الحوادث المرورية.

وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة تجعلنا نفقد الكثير، حرصًا على سلامتك قُد بأمان.

وتابع المرور: لسلامتك وسلامة الآخرين دع كل ما يشغلك عن الطريق أثناء القيادة مثل الطعام أو المشروبات أو الهاتف الجوال.



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