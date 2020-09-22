اليوم الوطني.. حسين الجسمي يتغنى بـ”البنط العريض” من شاطئ الرأس الأبيض

2020-09-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

على شاطىء الرأس الأبيض بمدينة ينبع السعودية، ووسط أجواء البحروالشاطىء الرملي الجميلة، رسم الفنان حسين الجسمي المحبة والفرح والسعادة مع الجمهور السعودي محتفلاً باليوم الوطني للسعودية الـ90، مؤكداً أن الفرحة اليوم بهذه المناسبة “فرحة وطن واحد”، متنقلاً برفقة فرقته الموسيقية بين مجموعة من أجمل أغنياته من بينهم أغنية “بالبنط العريض” التي طالبها الجمهور عدة مرات خلال الحفل وقام بتلبية طلبهم وقدمها أكثر من ثلاث مرات وسط تفاعل منقطع النظير من جمهور السفينة السياحية “الكروز” العملاقة على شواطىء البحر الأحمر.

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وعبّر الجسمي خلال الحفل الساحلي عن سعادته بالمشاركة بحفل جماهيري باحتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90، وقال: “فرحتنا فرحة وطن واحد ونبض واحد، أبحرنا معاً بكل محبة وشوق، لنحتفل ونغني فخراً بالسعودية الحبيبة”، شاكراً على حسن وحفاوة الاستقبال والاهتمام بنجاح الحفل والتنظيم.

وجاء الحفل الغنائي الرائع وسط إجراءات احترازية عالية من فيروس كورونامن قبل الجهات الصحية المتخصصة في المملكة وتحت تنظيم شركة روتاناالذين اهتموا بكل تفاصيل إنجاح الحفل بالشكل الراقي والاحترافي.

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