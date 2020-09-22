فيديو.. مشاجرة عنيفة وصراخ في أحد المستشفيات بالكويت

2020-09-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات الكويتية أنه تم ضبط 15 شخصاً من جنسيات مختلفة، بعد اشتراكهم في مشاجرة بمستشفى مبارك الكبير استخدمت فيها الآلات الحادة، وجار ضبط آخرين هربوا إلى جهة غير معلومة.

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وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، وفي تفاصيل الواقعة، فقد تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغاً باقتحام مجموعة من الأشخاص مستشفى مبارك الكبير، واعتدائهم على آخرين باستخدام آلات حادة، وحدوث إصابات بين أطراف المشاجرة.

وعلى الفور، انتقلت دوريات الأمن العام إلى موقع البلاغ واستطاعت فور تدخلهـــا القبض على 15 شخصاً، بينما فر آخرون إلى جهة غيــر معلومــة.

وتم تسجيل قضية جناية “ضرب” رقم 62/2020 جنايات الجابريـــة، وإحالة المتهمـــين إلى جهات الاختـصاص لاتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة اللازمة بحقهـــم.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عراكاً عنيفاً في أحد المستشفيات في الكويت، دون معرفة الأسباب.



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