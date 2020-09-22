شكرا لمتابعة خبر عن "وقاية" يقدم 10 نصائح عند التسوق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصح المركز الوطني للوقاية من الأمراض"وقاية" المواطنين بعدة نصائح بشأن طريقة التسوق، مؤكدا على أن تكون عملية التسوق على أسس صحية.

وتابع المركز بأنه يجب ألا يتسوق الفرد وهو جائع، مردفا بأنه يجب كتابة قائمة بالمتطلبات والكميات التي يحتاجها الفرد من كل نوع قبل إجراء عملية التسوق، وأن يبدأ بشراء المعلبات ثم الخضار والفواكه ثم الخبز والحليب، على أن تكون آخر عمليات الشراء مرتبطة باللحوم والأطعمة المثلجة .

وأضاف المركز بأن عربة التسوق لا بد وأن تشتمل على أطعمة من كافة المجموعات الغذائية، مع تخصيص الجزء الأكبر للأغذية الطازجة كالخضار والفواكه والأطعمة الغنية بالألياف، بجانب تجنب شراء المواد من الثلاجة إذا كانت درجة تبريدها غير جيدة، محذرا من شراء الأطعمة المشكوفة المعرضة للتلوث، والمعلبات المنتفخة أو الصدئة أو التي بها خلل أو بها تسرب في محتوياتها أو غير مكتملة الإغلاق، والتأكد من تاريخ ومدة الصلاحية، والحرص على شراء المنتجات قليلة أو منزوعة الدسم أو قليلة السعرات الحرارية والسكريات والملح.