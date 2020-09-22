محمد بن مسعود - الدمام - 22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 10:59 AM "السواط" رقيب أول بالشرطة العسكرية الخاصة بالطائف "السواط" رقيب أول بالشرطة العسكرية الخاصة بالطائف قلّد ركن إدارة مجموعة الشرطة العسكرية الخاصة بالطائف العقيد سلطان عبدالله العتيبي؛ الرقيب أول سامي غازي السواط، رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته. الكلمات المفتاحية ، "السواط" رقيب أول بالشرطة العسكرية الخاصة بالطائف ،

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