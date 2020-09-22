، "أوقاف الراجحي" تختتم النسخة الثانية لـ"بيوت مطمئنة".. تفاصيل اللقاء الأخير ،

محمد بن مسعود - الدمام - هدفت إلى توعية الأسرة بخطورة الأفكار الهدامة عبر نخبة من المستشارين والمختصين

اختتمت أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي مبادرة "بيوت مطمئنة" في نسختها الثانية، التي هدفت إلى توعية الأفراد والأسر بخطورة بعض الأفكار التي تعكّر صفوها، وناقشت ذلك طوال شهر المحرّم الماضي، وبُثت حلقاتها عبر إذاعة UFM الإخبارية، وحساب الأوقاف في منصة "تويتر".

واستضافت "المبادرة" في آخر حلقات برنامجها الأسري، نخبة من المستشارين والمختصين في الجانبين التثقيفي والتوعوي للكثير من جوانب الإصلاح الأسري، وسلّطوا الضوء على كثير من المعلومات التي تهم الأسر، يأتي في مقدمتها "خصوصية الاستشارية الهاتفية، وعن كون الأجهزة والهواتف لا تحتفظ بأرقام المستفيدين حفاظاً على خصوصيتهم".

بداية.. علّق المستشار بجمعية التنمية الأسرية بالأحساء "الدكتور تركي الخليفة" على آلية تأهيل المصلحين الأسريين لديهم: الأمر الأول، حصوله على دبلوم الإرشاد الأسري، ومن ثم التأهيل المستمر بصفة شهرية؛ ويكون به تنوّع من ناحية نفسية وشرعية وغيرها، بالإضافة لدينا ما يُسمّى بـ"مؤتمر حالة" التي أسهمت بشكل كبير في تطوّر المصلحين والمستشارين الأسريين.

وواصل الخليفة، وأما ما يتعلّق بالهاتف الاستشاري؛ فلدينا، ولله الحمد، جاهزية عالية في ذلك، من كوادر مُدرّبة من الرجال والنساء، ويؤدون أدوارهم للإجابة عن الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية. كما لدينا تجهيزات مكتبية؛ حيث لدينا أكثر من 13 مكتباً لاستقبال الاستشارات الهاتفية. وأخيرًا نُوضّح أننا لا نُعطي معلومة سرية أو بيانات شخصية لأي مستفيد، وكذلك نؤكد أن الهواتف الشخصية لدينا لا تُظهر رقم الشخص المُتصل حفاظًا على خصوصيته.

أما المستشار الأسري بجمعية "توافق" بالمدينة المنوّرة "هاجد المحمدي"، فتحدّث عن جانب الإصلاح لفئة الصم، بقوله: لدينا نسبة كبيرة من فئات المجتمع من فئة الصُم، وأكثر ما يُعانونه أن الترجمة لا تنقل بشكل كبير ماذا يُريد المُصلح قوله، ولكن عندما تكون لدى المصلح لغة إشارة فإنه كسر كثير من حواجز الترجمة الموجودة عند وجود طرف آخر، لذلك ولله الحمد كانت نسبة استفادة فئة الصم من خدماتنا الاستشارية عالية ولله الحمد. ونُبشركم بأننا وجّهنا أخيرًا بأن يكون هناك قسم خاص للتعامل مع هذه الفئة الغالية علينا.

وتحدّث مدير الحماية والإرشاد والإصلاح الأسري بجمعية المودة: "محمد الناشري"، قائلًا: لدينا عديد من البرامج الوقائية، ومن أهمها إدارة كاملة تُسمّى "جودة الحياة" وتُعنى بتقديم عديد من الدورات الأسرية كـ"الاستقرار الأسري، والتربية الوالدية، وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج"، ولدينا آلية ومعايير في اختيار المصلحين والمصلحات الأسريين، ويكمن ذلك في تطبيق 130 معياراً ومؤشراً قبل اختيارهم للانضمام لكوادر جمعية المودة، ولدينا ولله الحمد 63 مصلحاً ومستشاراً أسرياً و90% منهم يحملون شهادات عليا، ويمتلكون خبرات في المجالات الأسرية والنفسية والاجتماعية.

وختم المستشار التربوي والأسري بموقع "المستشار" للإصلاح الأسري "فؤاد الحمد"، بمداخلة، قال فيها: الموقع لدينا مُتخصّص في تقديم الاستشارات الإلكترونية، ويُعد موثوقاً، ويخدم مجالات "الأسرة، والتربية، والطب النفسي، وطب الأسرة"، ويكمُن عمله في استقبال الاستشارة إلكترونياً، وتبدأ مرحلة التنصيف والفرز، ومن ثم تُحال للمستشار المُختص للإجابة والرد عليها، وتُعاد مراجعتها لغويًا ونحويًا وكذلك شرعيًا من قِبل فريق العمل، وتُرسل للمستفيد.

يُشار إلى أن مبادرة البرنامج، كانت قد انطلقت نسختها الأولى في شهر رمضان الماضي، بمشاركة نخبة من المستشارين الاجتماعيين، وبموضوعات أسرية متنوّعة في حوارات واقعية وهادفة، وسُلِط الضوء فيها على بعض الأفكار والتحديات التي تواجه الأسرة، بمشاركة عدد من المؤثرين في الأوساط المختلفة، كنماذج أسرية ناجحة.

وناقشَت "المبادرة" الذي بُثت حلقاتها طوال شهر المحرم الماضي، وأدار تقديمها، مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الدكتور "خالد الحليبي"؛ عديداً من موضوعات الإرشاد الأسري من خلال دعم المراكز الإرشادية، وتأهيل المستشارين الاجتماعيين، ودعم وإنتاج البرامج المجتمعية التي من بينها "بيوت مطمئنة".

وتأتي "المبادرة" استمرارًا للمبادرات المجتمعية التي دأبت عليها أوقاف "الشيخ محمد الراجحي"، لإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه أرباب الأسر في ظل أوقات الفراغ الكثيرة لدى أبنائها، وكذلك انطلاقًا من رؤية السعودية تجاه الأسرة التي تعد اللبنة الأساسية لنجاح المجتمعات وتفوقها.

أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي مبادرة بيوت مطمئنة