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بمشاركة 6161 متخصصًا، نفّذ معهد الإدارة العامة، المؤتمر الإلكتروني "أنظمة الرعاية الصحية.. ورؤية ٢٠٣٠"، وقام بتقديم المؤتمر استشاري وأستاذ بكلية طب الأسنان، جامعة الملك سعود، وعميد كلية طب الأسنان الأسبق بجامعة الأمير سطام الدكتور نايف بن عبدالله بن دايل.
وتناول المؤتمر محاور مهمة عن عناصر ومتطلبات نظم الرعاية الصحية، ونماذج أنظمة الرعاية الصحية، ومصادر التمويل لكل منها، مع استعراض تطبيقات من خلال تحليل نظام الرعاية الصحية الحالي والمتوقع بالمملكة.معهد الإدارة العامة
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 10:29 AM
تناول عناصر ومتطلبات نظم الرعاية الصحية ومصادر التمويل
بمشاركة 6161 متخصصًا، نفّذ معهد الإدارة العامة، المؤتمر الإلكتروني "أنظمة الرعاية الصحية.. ورؤية ٢٠٣٠"، وقام بتقديم المؤتمر استشاري وأستاذ بكلية طب الأسنان، جامعة الملك سعود، وعميد كلية طب الأسنان الأسبق بجامعة الأمير سطام الدكتور نايف بن عبدالله بن دايل.
وتناول المؤتمر محاور مهمة عن عناصر ومتطلبات نظم الرعاية الصحية، ونماذج أنظمة الرعاية الصحية، ومصادر التمويل لكل منها، مع استعراض تطبيقات من خلال تحليل نظام الرعاية الصحية الحالي والمتوقع بالمملكة.
، 6161 مشاركًا في المؤتمر الإلكتروني "أنظمة الرعاية الصحية.. ورؤية ٢٠٣٠" بمعهد الإدارة ،
المصدر : الخليج 365
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