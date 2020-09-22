شكرا لمتابعة خبر عن «البيئة»‏ تعلن إيقاف جميع التعاملات الورقية لـ 9 خدمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف جميع التعاملات الورقية لـ 9 خدمات. أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف جميع التعاملات الورقية لـ 9 خدمات. وأوضحت وزارة البيئة، أنه سيتم العمل بها إلكترونيًا من خلال منصة "أنعام"، وذلك من بداية شهر أكتوبر القادم.

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