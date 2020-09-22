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شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الإجتماعية: 5 شروط لضم مدد الإشتراك للمتقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ، مدى أهمية نظام تبادل المنافع، والمساعدة م في تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بينهما، ومن بينها الخدمات المقدمة للمتقاعد وضم ممده بتقديم طلب مستوفي الشروط الخمسة.
وقالت التأمينات بأنه يمكن للمتقاعد ضم مدة إشتراكك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الإجتماعية، إلى مددك في التقاعد المدني والعسكري، في أي وقت ولكن بشروط.
وقالت التأمينات الإجتماعية شروط ضم مد الإشتراك بأن يتقدم المشترك بطلب الضم، قبل انتهاء خدمته، في النظام الأخير، ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة، أو معاش، وألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة، وألا يزيد عمر المشترك عن 59 عاما، عند طلب الضم، عدا المشترك الذي على رأس العمل، الخاضع للنظام الاخيرفي 24/10/1737هـ، فيتم قبول طلب الضم، حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب الـ59 عاما، وألا يكون المعاش في النظام الأول قد إستحق في سد العجز.
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