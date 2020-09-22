شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»‏: استمرار الرياح المثيرة للغبار على الشمال الشرقي بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تستمر الرياح الشمالية والشمالية الشرقية النشطة اليوم.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنها قد تثير بعض الغبار على أجزاء من الشمال الشرقي من المملكة، وأجزاء من الوسطى خاصة غربها،‏ فيما كشف عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة؛ حيث سجلت حائل 20 درجة مئوية فجر اليوم.