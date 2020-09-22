226 قرارًا ضد شركات وأفراد بسبب التستر والغش التجاري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت بيانات وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الجزائية في المملكة خلال العام الميلادي الحالي 2020 وحتى شهر سبتمبر، والمتعلقة في قضايا التستر والغش التجاري التي أصدرتها 11 محكمة جزائية في المملكة وصلت آلاف 61 حكما قضائيًا.
وأوضحت الوزارة، أن تلك الأحكام شملت 226 قرارا ضد شركات تجارية ومواطنين ومقيمين، لافتة إلى أن الإحكام القضائية المتعلقة بنظام الغش التجاري بلغت 45 حكما بنسبة 73.8 % من إجمالي الأحكام تضمنت 148 قرارا تم تنفيذها بحق 63 مدانا منها 9 شركات ومصانع، و37 مواطنا بينهم مواطنة، و16 من المقيمين.
وبلغت الأحكام القضائية المتعلقة بنظام مكافحة التستر التجاري 16 حكما بنسبة 26.2 % متضمنة 78 قرارا بحق 37 متسترا ومتسترا عليه، وبلغ عدد المتسترين 18 مواطنا، منهم 16 ذكورا واثنتان من الإناث، أما المتستر عليهم فبلغوا 19 مقيما؛ حيث تم فرض غرامات مالية على المخالفين والمتسترين والمتستر عليهم، السجن، إغلاق المنشأة المخالفة وتصفية نشاطها، إلغاء التصاريح، شطب السجلات التجارية التابع للمتسترين ومنعهما من مزاولة النشاط، وغيرها.
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