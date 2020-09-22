شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء حكم المحكمة التجارية في دعوى قضائية ضد أحد التنفيذيين لـ «ميدغلف» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) صدور حكم محكمة الإستئناف بالرياض بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الدعوى رقم (1582) لعام 1439هـ ضد أحد التنفيذيين والذي سبق أن شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، وسيتم تسليم الشركة نسخة إعلام الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.

وأوضحت الشركة بأن الحكم بعدم الإختصاص الولائي لا يعني سقوط حق الشركة في دعواها. وستواصل الدعوى أمام الجهات القضائية ذات العلاقة حفظً لحقوق الشركة وأموال مساهميها، مؤكدة بأنه لن يكون للحكم أي أثر مالي على الشركة.