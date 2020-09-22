شكرا لمتابعة خبر عن 80 مليون ريال دعمًا من «التعليم» لأبحاث الأمراض المعدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أقدمت وكالة وزارة التعليم للبحث والابتكار، على تمويل ودعم عدداً من الأبحاث في مجال الأمراض المعدية بقيمة تقارب 80 مليون ريال، تم تخصيص 45 مليوناً منها للأبحاث المتعلقة بكورونا؛ حيث نشرت ما يقارب ٣٠٠ ورقة علمية في قاعدة بيانات العلوم.

ووضع ذلك المملكة في المرتبة الـ 22 عالمياً بإسهامها بإنتاج ما نسبته 1% من البحوث العالمية المتعلقة بالجائحة، فيما قدمت الجهات التابعة للوزارة ما يزيد على 250 مشروعاً بحثياً فيما يتعلق بفيروس كوفيد 19، تتضمن أبحاثاً صحيةً وتقنيةً بجانب منتجات وقائية.

وبذلت الجهات التابعة للوزارة جهوداً حثيثة في مواجهة الجائحة، وذلك من خلال تعزيز دعم برنامج التعاون الدولي بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وتفعيل مسار سريع لدعم الأبحاث، فيما يتواصل التنسيق بين «التعليم» وهيئة الدواء والغذاء ضمن ورش للعمل، كما أن هناك 18 جامعة حكومية قدمت برامج لدعم بحوث متعلقة بفيروس كورونا.