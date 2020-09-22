المملكة تتصدر مجموعة العشرين لمؤشر أمان السكان أثناء السير ليلا بمناطق سكنهم

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تصدرت المملكة العربية السعودية، مجموعة دول العشرين في تقرير الأمم المتحدة، في مؤشر أمان السكان أثناء السير ليلاً في مناطق سكنهم.

كما حققت المملكة، المرتبة الأولى ضمن مجموعة العشرين، في مؤشر الاعتماد على الشرطة..، والمرتبة الثانية في الاستجابة لمكافحة الجرائم المنظمة والثالثة في المؤشر الأمني.



