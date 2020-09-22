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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس (الإثنين)، مقطع فيديو لعدد من أطفال السودان يرددون “يحيا الملك سلمان” أثناء استقبال المساعدات الإغاثية التي أرسلتها المملكة.
وأظهر الفيديو لحظة استقبال الأطفال لآبائهم العائدين بزوارق محملة بمساعدات إغاثية، لمواجهة الآثار الناتجة عن الفيضانات التي شهدها السودان خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت المملكة قد أرسلت مساعدات إغاثية عاجلة للشعب السوداني، كما عزّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس السيادة السوداني في ضحايا الفيضانات.
كانت هذه تفاصيل خبر “يحيا الملك سلمان”.. هتافات عفوية لعدد من أطفال السودان أثناء استقبال آبائهم العائدين بالمساعدات الإغاثية السعودية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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