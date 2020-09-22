“يحيا الملك سلمان”.. هتافات عفوية لعدد من أطفال السودان أثناء استقبال آبائهم العائدين بالمساعدات الإغاثية السعودية (فيديو)

︎ :

.



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس (الإثنين)، مقطع فيديو لعدد من أطفال السودان يرددون “يحيا الملك سلمان” أثناء استقبال المساعدات الإغاثية التي أرسلتها المملكة.

Advertisements

وأظهر الفيديو لحظة استقبال الأطفال لآبائهم العائدين بزوارق محملة بمساعدات إغاثية، لمواجهة الآثار الناتجة عن الفيضانات التي شهدها السودان خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت المملكة قد أرسلت مساعدات إغاثية عاجلة للشعب السوداني، كما عزّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس السيادة السوداني في ضحايا الفيضانات.



