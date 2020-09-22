الكشف عن ساعات عمل ولي العهد ؟

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تحدث الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال ما رآه خلال اللقاءات التي جمعتهما.

وقال الأمير عبد الرحمن إنه على الرغم من أنه لم يلتق بولي العهد منذ توليه المسؤولية سوى مرتين أو ثلاثا، فإنه خرج من تلك اللقاءات بعدة انطباعات.

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وأضاف – في حوار مع مجلة “الرجل” – أنّه لاحظ أن ولي العهد يعمل بشكل متواصل دون كلل أو ملل، وتصل ساعات عمله اليومية إلى ثماني عشرة ساعة، إضافة إلى أنه لا يقبل التقصير أو التهاون.

وتابع بأنّ من انطباعاته عن ولي العهد أنه حادّ الذكاء ولديه رؤية واضحة، كما أنه يتميز بالحزم والعطف معاً، ومن صفاته أنه مَهيب وشديد التواضع وكريم اليد والنفس والخلق.

ودعا الأمير عبد الرحمن بن مساعد الله تعالى أن يعين ولي العهد ويوفقه إلى ما يطمح إليه من رفعة المملكة وخير أهلها.

