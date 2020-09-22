شاهد.. خطأ عمالة كاد يتسبب في حـادث مروري بالباحة.. ونجاة قائد مركبة بأعجوبة

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وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو نجاته بأعجوبة من حـادث مروري مروع، كادت أن تتسبب فيه عمالة في أحد الطرق بالباحة.

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وكان المواطن يسير بمركبته في المسار الأيسر للطريق، قبل أن يفاجأ بعمالة توقفت في المسار السريع لتعليق أعلام المملكة احتفالاً باليوم الوطني دون وضع أي تحذيرات.

وتمكن قائد المركبة من تدارك الأمر وتهدئة سرعة السيارة قبل الاصطدام بسيارة العمالة في اللحظات الأخيرة، لينجو من حـادث مروري محقق.



