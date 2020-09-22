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وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو نجاته بأعجوبة من حـادث مروري مروع، كادت أن تتسبب فيه عمالة في أحد الطرق بالباحة.
وكان المواطن يسير بمركبته في المسار الأيسر للطريق، قبل أن يفاجأ بعمالة توقفت في المسار السريع لتعليق أعلام المملكة احتفالاً باليوم الوطني دون وضع أي تحذيرات.
وتمكن قائد المركبة من تدارك الأمر وتهدئة سرعة السيارة قبل الاصطدام بسيارة العمالة في اللحظات الأخيرة، لينجو من حـادث مروري محقق.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. خطأ عمالة كاد يتسبب في حـادث مروري بالباحة.. ونجاة قائد مركبة بأعجوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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