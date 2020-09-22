الأرصاد: غبار وسحب رعدية اليوم في 8 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها، عن طقس اليوم الثلاثاء، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «الرياض، حائل، المدينة المنورة، الشرقية» وبريدة بمنطقة القصيم، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مناطق «جازان، عسير، الباحة».

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.