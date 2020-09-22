استيفاء البيانات ضمن الحلول

أوضحت منصة أبشر، طريقة حل مشكلة اختفاء أسماء العمال من على المنصة، لإنهاء الإجراءات الرسمية المتعلقة بتجديد الإقامة. جاء ذلك ردًا من المنصة، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «أثناء تجديد إقامة العامل في المؤسسة، تبيَّن أن اسم العامل ليس موجودًا على موقع أبشر، علمًا بأنه تم الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتجديد والسداد قبل ذلك»، وردَّت المنصة بأنَّ المطلوب في هذه الحالة تزويدها، بالاسم الثلاثي ورقم الهوية واسم المنشأة ورقم الإقامة ورقم للتواصل برسالة خاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أبشر» توضِّح الخطوات المطلوبة لحل مشكلة اختفاء أسماء العمال أثناء تجديد الإقامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.