«الضمان الصحي» يحدد موعد إضافة المولود على وثيقة التأمين

ردًا على استفسار مواطن..
أوضح مجلس الضمان الصحي، موعد إضافة المولود على وثيقة التأمين مشيرًا إلى أنه يتم إضافته من تاريخ ولادته.
وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يتم إضافة المولود على الوثيقة من تاريخ الولادة».
ووجّه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه «هل تلزمني شركة التأمين الطبي بإصدار التأمين الطبي للمولود من تاريخ ولادته، أم من تاريخ طلب الإضافة أم تاريخ إصدار التأمين الطبي؟».
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