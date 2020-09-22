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تقليص أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90

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بسبب الإجراءات الاحترازية تجاه

أعلن منظمو حفلات اليوم الوطني السعودي شركتي  « Rotana» و « Benchmark» في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن تقليص الطاقة الاستعيابية المقررة سابقًا للجماهير؛ لدواعٍ صحية بعد مراجعة البروتوكولات الوقائية بشأن «كوفيد – 19».

ووفقًا للبيان الصادر الذي جاء نصه: «بعد مراجعة الاحترازات الصحية وحرصًا منا على سلامة جمهورنا الحبيب فقد تقرَّر تقليص عدد الحضور لحفلات اليوم الوطني 90 ونتمنى السلامة للجميع».

ثمّ تطرق البيان إلى جزئية المبالغ المدفوعة حيث أكّد على استرجاعها وفقًا للطرق التي تمَّ الدفع بها خلال شراء التذاكر.

الجدير بالذكر أنَّ الاحتفالات تشرف عليها الهيئة العامة للترفيه وتستضيفها مدن الرياض وجدة والدمام بمشاركة 11 فنانًا من نجوم الغناء الخليجي والعربي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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