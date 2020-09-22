السعودية اليوم / 6 إصابات جديدة بكورونا في الصين



بكين 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت الصين ست إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أن جميع الحالات الست المسجلة وافدة من الخارج، مشيرة إلى تسجّيل 15 حالة لم تظهر عليها أعراض كورونا.

ولم تسجل الصين أي حالة وفاة ليستقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة.

// انتهى //

09:10ت م

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بكين 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الصين ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 85297 حالة.وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أن جميع الحالات الست المسجلة وافدة من الخارج، مشيرة إلى تسجّيل 15 حالة لم تظهر عليها أعراض كورونا.ولم تسجل الصين أي حالة وفاة ليستقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة.// انتهى //09:10ت م0020

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