السعودية | خفض أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خفض أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- أعلن منظمو حفلات اليوم الوطني السعودي شركتي « Rotana» و « Benchmark» في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن تقليص الطاقة الاستعيابية المقررة سابقًا للجماهير؛ لدواعٍ صحية بعد مراجعة البروتوكولات الوقائية بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

ووفقًا للبيان الصادر الذي جاء نصه: «بعد مراجعة الاحترازات الصحية وحرصًا منا على سلامة جمهورنا الحبيب فقد تقرَّر تقليص عدد الحضور لحفلات اليوم الوطني 90 ونتمنى السلامة للجميع».

وأشار البيان إلى أن ستراجع المبالغ المدفوعة يتم وفقًا للطرق التي تمَّ الدفع بها خلال شراء التذاكر.

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