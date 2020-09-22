شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: نتطلع إلى سلام شامل ودائم في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وذكر نائب وزير الدفاع في حسابه على تويتر:" في اليوم العالمي للسلام، نتطلع الى أن ينعم العالم بالسلام في أرجاءه،ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول الى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الاممي لانجاح مقترحه (الاعلان المشترك) لانهاء الازمة وعودة اليمن الى محيطه الخليجي والعربي".
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