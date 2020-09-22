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خالد بن سلمان: نتطلع إلى سلام شامل ودائم في اليمن

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قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع ، اليوم الثلاثاء، نسعى مع الأشقاء في اليمن للوصول لسلام شامل ودائم بتنفيذ "اتفاق الرياض".

وذكر نائب وزير الدفاع في حسابه على تويتر:" في اليوم العالمي للسلام، نتطلع الى أن ينعم العالم بالسلام في أرجاءه،ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول الى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الاممي لانجاح مقترحه (الاعلان المشترك) لانهاء الازمة وعودة اليمن الى محيطه الخليجي والعربي".

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